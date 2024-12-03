В «Токио Сити» прокомментировали массовое отравление в ресторане на Сизова

Дополнительно в ресторане были проведены две внеплановые санитарные обработки полного цикла с привлечением профильных специалистов. Как только у нас появится официальное заключение, мы его опубликуем и расскажем о мерах, которые ресторан предпримет, чтобы не допустить подобного в будущем.