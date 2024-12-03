Суд в Ростове ужесточил наказание осужденным за торговлю детьми

Как было установлено Красносулинским районным судом, в 2021 году Николай Михай и Татьяна Лобазанова нашли двоих одиноких многодетных цыганок, находящихся в трудном материальном положении. Представляясь сотрудниками органов опеки, злоумышленники убедили женщин отдать им троих мальчиков в возрасте десяти месяцев, трех и семи лет. Впоследствии дети были проданы за 800 тыс. руб., 320 тыс. руб. и 180 тыс. руб. в цыганские семьи жителям Свердловской, Самарской и Ульяновской областей.