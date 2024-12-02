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Директор певицы Согдианы рассказал, что происходит в столичном ЖК «Новое Внуково»

Без света, воды и тепла уже более восьми часов: директор певицы Согдианы Евгений Гапонов рассказал, что происходит в нашумевшем столичном ЖК «Новое Внуково». Людям приходится уезжать из собственной квартиры или греться в машинах.

Источник: AP 2024

Одним из жильцов ЖК «Новое Внуково» оказался директор певицы Согдианы Евгений Гапонов. Он рассказал SHOT, что люди сидят без света, воды и отопления уже более 8 часов. На улице сейчас уже ниже 0 градусов — температура в квартирах быстро падает, отопление отключено.

А управляющая компания «Самолёт» совершенно не торопится отвечать на вопросы замерзающих жителей домов. Говорят, что якобы борются с некоей поломкой. Евгений рассказал, что привезли генераторы, чтобы запитать дома, но их даже не подключили к сети. В многоэтажках проживают семьи с детьми, им приходится греться в машинах или уезжать из собственных квартир. Точной информации о том, когда всё починят, нет.

ЖКХ