Директор певицы Согдианы рассказал, что происходит в столичном ЖК «Новое Внуково»

А управляющая компания «Самолёт» совершенно не торопится отвечать на вопросы замерзающих жителей домов. Говорят, что якобы борются с некоей поломкой. Евгений рассказал, что привезли генераторы, чтобы запитать дома, но их даже не подключили к сети. В многоэтажках проживают семьи с детьми, им приходится греться в машинах или уезжать из собственных квартир. Точной информации о том, когда всё починят, нет.