Пьяный мужчина отобрал сумку у пенсионерки в переходе московского метро

— Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение к уголовной ответственности мужчины, ограбившего 73-летнюю пенсионерку. Ранее судимый гость столицы увидел женщину, которая шла с двумя сумками. Он спустился за ней в подуличный переход станции метро «Марксистская» и вырвал из ее руки сумку с вещами, — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что размер ущерба составил более 7,5 тысяч рублей. На замечания вернуть сумку вор не обращал внимания, а позже — скрылся.
Также в прокуратуре подчеркнули, что нападавший в момент совершения преступления был пьян, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее, 18 ноября, столичный суд вынес приговор мужчине, сбившему на роликах 88-летнюю пенсионерку в парке в районе Северное Тушино. Он полностью признал вину и извинился перед родными потерпевшей. Женщина скончалась в больнице.
Неизвестные проникли в дом экс-участника рок-группы «Харизма» Ивана Селиверстова и ограбили его на 5 миллионов 200 тысяч рублей. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил пострадавший. По его словам в Московской области завелась «местная банда». Он добавил, что неизвестные не тронули детские комнаты. Общий ущерб оценивается в пять миллионов двести тысяч рублей.