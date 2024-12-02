Пьяный мужчина отобрал сумку у пенсионерки в переходе московского метро

Неизвестные проникли в дом экс-участника рок-группы «Харизма» Ивана Селиверстова и ограбили его на 5 миллионов 200 тысяч рублей. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил пострадавший. По его словам в Московской области завелась «местная банда». Он добавил, что неизвестные не тронули детские комнаты. Общий ущерб оценивается в пять миллионов двести тысяч рублей.