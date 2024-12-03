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Жителя Кубани будут судить в Майкопе за наркоторговлю

Мужчину обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств на территории Адыгеи.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Краснодарского края подозревают в наркоторговле на территории Адыгеи. По данным прокуратуры Майкопа, 24-летний мужчина в составе организованной преступной группы осуществлял незаконный сбыт наркотических средств.

«По версии следствия, в марте 2024 года обвиняемый на территории Майкопа в составе организованной группы с использованием мессенджера и тайниковых закладок осуществлял незаконный сбыт наркотических средств. За изготовление тайниковых закладок он получил криптовалюту, которую конвертировал в денежные средства. Размер незаконной прибыли превысил 106 тыс. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчину обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой в крупном размере, и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления. Уголовное дело расследовалось СО ОМВД России по Майкопу и направлено прокуратурой города в суд для рассмотрения.