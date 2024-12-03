Жителя Кубани будут судить в Майкопе за наркоторговлю

«По версии следствия, в марте 2024 года обвиняемый на территории Майкопа в составе организованной группы с использованием мессенджера и тайниковых закладок осуществлял незаконный сбыт наркотических средств. За изготовление тайниковых закладок он получил криптовалюту, которую конвертировал в денежные средства. Размер незаконной прибыли превысил 106 тыс. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.