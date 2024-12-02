В Петербурге у причала затонула «Джульетта»

В ночь на 2 декабря у пристани реки Большая Невка на Выборгской набережной затонул пассажирский теплоход «Джульетта», что стало причиной частичного разлива нефтепродуктов, сообщила Северо-западная транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили, что судно временно находилось на причале, никто не пострадал.
«Собственник принимает меры по подъему теплохода. Устанавливаются боновые ограждения, отдельные пятна нефтепродуктов обработаны активной пеной. Работы по ликвидации разлива продолжаются», — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Транспортная прокуратура Петербурга проверит исполнение экологического законодательства и соблюдение требований безопасности при эксплуатации судна.
В июле в Петербурге капитана яхты «Карвер-41» приговорили к лишению свободы сроком на 1 год 1 месяц. Суд установил, что 21 июля 2023 года он перевозил восемь человек в акватории Финского залива. При этом его яхта эксплуатировалась с поврежденной выхлопной системой, истекшим сроком освидетельствования, при отсутствии спасательных жилетов в необходимом количестве.
В результате технической неисправности яхта затонула. Один из пассажиров скончался. Капитана признали виновным по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека).