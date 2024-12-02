В Петербурге у причала затонула «Джульетта»

В июле в Петербурге капитана яхты «Карвер-41» приговорили к лишению свободы сроком на 1 год 1 месяц. Суд установил, что 21 июля 2023 года он перевозил восемь человек в акватории Финского залива. При этом его яхта эксплуатировалась с поврежденной выхлопной системой, истекшим сроком освидетельствования, при отсутствии спасательных жилетов в необходимом количестве.