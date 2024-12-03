На Кубани водитель из-за плохого самочувствия насмерть сбил женщину-пешехода

В Отрадненском районе из-за резко ухудшившегося самочувствия водителя отечественного автомобиля произошла смертельная авария. По данным Госавтоинспекции региона, 43-летний мужчина за рулем Lada Largus, при движении нарушил правила.
«Мужчина допустил съезд на обочину с последующим наездом на 64-летнюю женщину, которая двигалась по тротуару, а затем въехал в фасад здания», — рассказал заместитель начальника Госавтоинспекции Отрадненского района Георгий Кардашов.
В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.