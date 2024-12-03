В Петербурге нашли мертвым блогера Amoral

По данным «Фонтанки», тело 27-летнего молодого человека нашли накануне возле 26-этажного дома на улице Валерия Гаврилина. О намерениях блогера полицию предупредила его знакомая, которая увидела прощальные записи в телеграм-канале. Она отметила, что молодой человек был в подавленном состоянии. Номер квартиры она не помнила и самостоятельно отправилась на поиски приятеля. Он жил на 25-м этаже. Квартиру она нашла, но было поздно.