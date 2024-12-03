В Перми пенсионер заживо сгорел, готовя ужин

Несчастный случай произошел, когда пенсионер готовил ужин на плите. Он по ошибке плеснул растительное масло на раскаленную сковороду. Масло вспыхнуло, огонь попал на одежду, и мужчина заживо сгорел.
Обстоятельства пожара уточняются.
70-летний житель Перми получил смертельные ожоги на своей кухне, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Несчастный случай произошел, когда пенсионер готовил ужин на плите. Он по ошибке плеснул растительное масло на раскаленную сковороду. Масло вспыхнуло, огонь попал на одежду, и мужчина заживо сгорел.
Обстоятельства пожара уточняются.