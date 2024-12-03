В Германии четверо подростков получили сроки за убийство двух украинцев

Как уточняет издание, 10 февраля текущего года 17- и 18-летние украинские баскетболисты, направляясь в Дюссельдорф, прибыли на автовокзал Оберхаузена. После выхода из автобуса их окружили и избили. Один из нападавших, которому на тот момент было 15 лет, ударил их ножом. Жертвы получили ножевые ранения в живот и спину. Один из них умер в тот же день в больнице, другой скончался от септической полиорганной недостаточности десять дней спустя. Изначально прокуратура предполагала, что на спортсменов напали из-за того, что они приехали из Украины. Однако, согласно судебному решению, этот мотив не подтвердился.