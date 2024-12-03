Кто такой Аморал, который погиб в Санкт-Петербурге

27-летний блогер создал канал на YouTube в декабре 2014 года. Но первый свой ролик на видеохостинге Дмитрий опубликовал только пять лет назад. Суть его творчества — обзоры на авторов в TikTok. Чаще всего героями его видео становились люди, определенных взглядов и возрастов, например, девушки-феминистки. Также он записывал реакции на мнение других ютуберов. Иногда в виде хип-хоп песен, которые более известны как «дисс». К 2 декабря, аудитория его канала на YouTube насчитывается свыше 640 тысяч человек.