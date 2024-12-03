Границу Мексики и США за неделю пытались пересечь более ста детей

Возраст тех, кто был замечен на границе, составляет от двух до 17 лет. Среди них — девочка 4 лет, чья мать, проживающая в США, оставила ее контрабандистам в Гондурасе в надежде на воссоединение. Когда агенты обнаружили девочку, на ней была записка с номером телефона ее матери, отмечает Оливарес.