Границу Мексики и США за неделю пытались пересечь более ста детей

«По словам лейтенанта Департамента общественной безопасности Техаса Криса Оливареса, с воскресенья 24 ноября на южной границе страны с агентами столкнулись более 100 детей без сопровождения взрослых», — сообщает телеканал.
Возраст тех, кто был замечен на границе, составляет от двух до 17 лет. Среди них — девочка 4 лет, чья мать, проживающая в США, оставила ее контрабандистам в Гондурасе в надежде на воссоединение. Когда агенты обнаружили девочку, на ней была записка с номером телефона ее матери, отмечает Оливарес.
Вопрос нелегальной миграции на южной границе США является одним из ключевых во внутренней политике страны. Поскольку количество незаконных пересечений южной границы регулярно обновляет рекордные значения в последние три года, действующая администрация президента Джо Байдена подвергается критике со стороны оппонентов, в то время как американцы, согласно опросам, недовольны тем, как демократическая администрация США работает над решением кризиса.
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал миграционную политику Байдена, обещая ужесточить контроль на границах и восстановить строительство стены на границе с Мексикой.