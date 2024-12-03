Сержант во Флориде проползла по канализации 45 метров, чтобы спасти котёнка

Девушка решила лично спуститься в трубу, чтобы спасти животное. Надев налобный фонарь, она ползла по тёмному и узкому туннелю длиной около 45 метров. Она призналась, что ей было немного страшно ползти внутрь, однако страх пересилило желание помочь котёнку. Когда сержант добралась до животного, она осторожно взяла его и вынесла наружу. Спасённый малыш, получивший имя Пайпс, был передан ветеринару для осмотра. К счастью, его здоровье было в порядке, и вскоре ему начнут искать новый дом через приют для животных округа Эскамбия.