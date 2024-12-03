Виновному в смерти постояльцев соццентра на Алтае грозит до 10 лет колонии

В результате массового отравления в конце ноября в социальном центре Алтайского края скончались пять человек, позднее умер еще один пациент. 25 пострадавшим, находящимся в больницах, поставили диагноз «острый инфекционный гастроэнтероколит».
«Состав относится к преступлениям с высокой общественной опасностью, и правоохранительные органы заинтересованы в расследовании каждого случая, связанного с причинением вреда здоровью человека, ставшего следствием некачественных услуг», — сказала она.
Адвокат МКА «Лобутев и партнеры» Евгения Привалова добавила, что подобные трагедии происходят в результате несоблюдения условий санитарно-эпидемиологических норм и санитарно-гигиенического режима.
«Когда помещения, в том числе кухня, содержатся в грязном состоянии, уборка и дезинфекция помещений не происходит должным образом. В ходе следствия будет установлено, имелись ли опасные и патогенные микроорганизмы в пищевой продукции либо же действительно, как говорит супруга задержанного, инфекцию мог занести один из постояльцев», — отметила она.
Председателем правления Алтайской региональной общественной организации адаптации бывших осужденных «Рубикон» числится Алик Гельфенбайн. Его арестовали на два месяца, сообщили «Известиям» в СК.