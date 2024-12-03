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Виновному в смерти постояльцев соццентра на Алтае грозит до 10 лет колонии

По статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, главе соццентра на Алтае, где скончались шесть постояльцев, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом «Известиям» рассказала старший юрист Criminal Defense Firm Екатерина Харченко.

Источник: Reuters

В результате массового отравления в конце ноября в социальном центре Алтайского края скончались пять человек, позднее умер еще один пациент. 25 пострадавшим, находящимся в больницах, поставили диагноз «острый инфекционный гастроэнтероколит».

«Состав относится к преступлениям с высокой общественной опасностью, и правоохранительные органы заинтересованы в расследовании каждого случая, связанного с причинением вреда здоровью человека, ставшего следствием некачественных услуг», — сказала она.

Адвокат МКА «Лобутев и партнеры» Евгения Привалова добавила, что подобные трагедии происходят в результате несоблюдения условий санитарно-эпидемиологических норм и санитарно-гигиенического режима.

«Когда помещения, в том числе кухня, содержатся в грязном состоянии, уборка и дезинфекция помещений не происходит должным образом. В ходе следствия будет установлено, имелись ли опасные и патогенные микроорганизмы в пищевой продукции либо же действительно, как говорит супруга задержанного, инфекцию мог занести один из постояльцев», — отметила она.

Председателем правления Алтайской региональной общественной организации адаптации бывших осужденных «Рубикон» числится Алик Гельфенбайн. Его арестовали на два месяца, сообщили «Известиям» в СК.