Виновному в смерти постояльцев соццентра на Алтае грозит до 10 лет колонии

«Когда помещения, в том числе кухня, содержатся в грязном состоянии, уборка и дезинфекция помещений не происходит должным образом. В ходе следствия будет установлено, имелись ли опасные и патогенные микроорганизмы в пищевой продукции либо же действительно, как говорит супруга задержанного, инфекцию мог занести один из постояльцев», — отметила она.