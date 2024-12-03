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Суд отпустил из СИЗО бывшего топ-менеджера «Лукойл» по делу о взяточничестве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил просьбу следствия об избрании запрета определенных действий бывшему главе управления по работе с таможенными органами «Лукойла» Алексею Степанову, обвиняемому в даче взяток сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России Алексею Акимову, Сергею Петровичу и Андрею Брехову. Степанов находился в СИЗО с апреля 2024 года и обжаловать смягчение ему меры пресечения не стал. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: AP 2024

«Производство следственных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу, окончено. Степанов 18 июля 2024 года уволен из ПАО “ЛУКОЙЛ”, кроме того, 30 сентября 2024 года у него родился четвертый ребенок, говорится в документах. — Изменить в отношении обвиняемого Степанова Алексея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий, освободить из-под стражи в зале суда».

Согласно установленным обвиняемому запретам, ему запрещено в ночное время покидать место фактического проживания, общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, а также без разрешения следователя пользоваться интернетом и другими средствами связи. Всем фигурантам дела о взяточничестве мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий продлена до 2 марта 2025 года.