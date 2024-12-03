Суд отпустил из СИЗО бывшего топ-менеджера «Лукойл» по делу о взяточничестве

«Производство следственных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу, окончено. Степанов 18 июля 2024 года уволен из ПАО “ЛУКОЙЛ”, кроме того, 30 сентября 2024 года у него родился четвертый ребенок, говорится в документах. — Изменить в отношении обвиняемого Степанова Алексея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий, освободить из-под стражи в зале суда».
Согласно установленным обвиняемому запретам, ему запрещено в ночное время покидать место фактического проживания, общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, а также без разрешения следователя пользоваться интернетом и другими средствами связи. Всем фигурантам дела о взяточничестве мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий продлена до 2 марта 2025 года.