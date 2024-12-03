Суд отпустил из СИЗО бывшего топ-менеджера «Лукойл» по делу о взяточничестве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил просьбу следствия об избрании запрета определенных действий бывшему главе управления по работе с таможенными органами «Лукойла» Алексею Степанову, обвиняемому в даче взяток сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России Алексею Акимову, Сергею Петровичу и Андрею Брехову. Степанов находился в СИЗО с апреля 2024 года и обжаловать смягчение ему меры пресечения не стал. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.