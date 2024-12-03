Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя продлили арест по делу о взятке

«Московский городской суд признал законным постановление Басманного суда Москвы о продлении срока ареста до 20 января 2025 года в отношении моего доверителя Евгения Горлова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере», — сказал защитник.
По его словам, сам Горлов отказался участвовать в апелляции, а его защита в Мосгорсуде заявила, что реальных оснований для избрания экс-чиновнику меры пресечения в виде ареста и ее продления не было, так как следствием не были представлены суду первой инстанции фактические доказательства виновности его доверителя, а по делу допущена волокита и затягивание расследования.
Горлов был задержан в августе 2024 года при получении 6 млн рублей от его приятеля Максима Ларина. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ларину предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Они оба признали вину, говорится в документах. Кроме того, как стало известно в Мосгорсуде, предполагаемый взяткодатель Максим Ларин проходил ранее службу в СБУ и был объявлен там в розыск за государственную измену.
Уголовное дело было возбуждено 25 августа этого года в главном следственном управлении Следственного комитета РФ. Согласно материалам дела, еще в конце 2023 года чиновник на систематической основе решил получать «прибавку» к зарплате от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за общее покровительство. По версии следствия, Горлов потребовал от бизнесмена отдавать ему через своего знакомого Ларина с декабря 2023 года каждый месяц 1 млн рублей за способствование в обеспечении своевременной оплаты и погашении задолженности по заключенным договорам с подведомственными учреждениями, а также за общее покровительство по службе. Позже, считает следствие, Горлов потребовал от потерпевшего передать ему за полгода взятку в размере 6 млн рублей.
В начале августа этого года мужчина обратился в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Сначала был задержан Ларин, которому передали 6 млн рублей для Горлова. Дальнейшие действия Ларина осуществлялись под контролем сотрудников правоохранительных органов. В момент получения денег чиновник был задержан. Горлов занимал должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя с 10 января 2023 года по 5 августа 2024-го. Он курировал сферы ЖКХ и природопользования. 6 августа губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Горлов уволен. При этом глава города заявил о недопустимости коррупции.