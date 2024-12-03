Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя продлили арест по делу о взятке

Уголовное дело было возбуждено 25 августа этого года в главном следственном управлении Следственного комитета РФ. Согласно материалам дела, еще в конце 2023 года чиновник на систематической основе решил получать «прибавку» к зарплате от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за общее покровительство. По версии следствия, Горлов потребовал от бизнесмена отдавать ему через своего знакомого Ларина с декабря 2023 года каждый месяц 1 млн рублей за способствование в обеспечении своевременной оплаты и погашении задолженности по заключенным договорам с подведомственными учреждениями, а также за общее покровительство по службе. Позже, считает следствие, Горлов потребовал от потерпевшего передать ему за полгода взятку в размере 6 млн рублей.