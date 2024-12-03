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На митинге в Тбилиси пострадали 12 полицейских

ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. Двенадцать сотрудников МВД Грузии пострадали на очередном митинге перед парламентом в Тбилиси, передает телекомпания «Рустави 2» со ссылкой на министерство.

Источник: © РИА Новости

Ранее МВД сообщало, что в ходе протестов у парламента в Тбилиси за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, более 200 человек задержаны.

«В ходе митинга в понедельник вечером и в ночь на вторник пострадали 12 полицейских», — сообщает ТВ.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.