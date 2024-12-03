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Два человека погибли в массовой аварии на трассе под Новосибирском

Ещё двоих увезли в больницу.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Вечером в понедельник, 2 декабря 2024 года, на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» столкнулись четыре автомобиля. Два человека погибли, ещё двое пострадали.

Информацию передаёт пресс-служба Госавтоинспекции.

Предварительно, около 18:40 Лада Калина врезалась в попутный Урал (буровая установка), после этого с ним же столкнулись попутные ВАЗ 2107 и грузовик Scania.

Водитель (мужчина 1979 г.р.) и пассажир Лады (30−40 лет) погибли на месте. Травмы получили водитель ВАЗа (мужчина 2002 г.р.) и пассажир Урала (мужчина 1964 г.р.).

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.