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В Новосибирске женщину осудили за мошенничество с мебелью

Она обманула 12 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске женщину осудили за мошенничество с мебелью. Женщина разместила объявление в соцсетях и таким образом находила клиентов. У нее заказывали кухонные гарнитуры, гардеробные, шкафы. С каждого брала деньги в полном объеме, но вот заказы не выполняла.

— К ней обратилась женщина с просьбой изготовить кухонный гарнитур. Она взяла предоплату 200 тысяч рублей. Мебель ей так и не изготовили, — говорится в приговоре Кировского районного суда.

Всего женщина обманула 12 человек. Они написали заявления в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

Мошеннице дали три года условно. Пострадавшим, подавшим гражданские иски, она должна вернуть деньги.