В Новосибирске женщину осудили за мошенничество с мебелью. Женщина разместила объявление в соцсетях и таким образом находила клиентов. У нее заказывали кухонные гарнитуры, гардеробные, шкафы. С каждого брала деньги в полном объеме, но вот заказы не выполняла.
— К ней обратилась женщина с просьбой изготовить кухонный гарнитур. Она взяла предоплату 200 тысяч рублей. Мебель ей так и не изготовили, — говорится в приговоре Кировского районного суда.
Всего женщина обманула 12 человек. Они написали заявления в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».
Мошеннице дали три года условно. Пострадавшим, подавшим гражданские иски, она должна вернуть деньги.