В Новосибирске женщину осудили за мошенничество с мебелью. Женщина разместила объявление в соцсетях и таким образом находила клиентов. У нее заказывали кухонные гарнитуры, гардеробные, шкафы. С каждого брала деньги в полном объеме, но вот заказы не выполняла.