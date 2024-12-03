Четыре автомобиля столкнулись на Бугринском мосту в Новосибирске

Местные жители в комментариях отмечают, что на мосту имеется значительная колея, что могло стать причиной ДТП. Один из пользователей, Александр, высказал мнение, что низкая скорость одного из автомобилей в левом ряду могла спровоцировать хаос на дороге, так как другие водители пытались маневрировать из-за неровностей. Другие комментаторы также подтверждают сложные условия на этом участке. Еще одна девушка отметила, что сама испытывала трудности с управлением в этом месте из-за скользкой дороги.