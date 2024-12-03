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Четыре автомобиля столкнулись на Бугринском мосту в Новосибирске

Инцидент случился около 20:00 на Бугринском мосту.

Источник: Соцсети

По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», в аварию попали внедорожник Mitsubishi Airtrek, хэтчбек Honda Fit, кроссовер Geely Monjaro и седан Toyota Platz. На данный момент официальные данные о пострадавших не поступали.

Местные жители в комментариях отмечают, что на мосту имеется значительная колея, что могло стать причиной ДТП. Один из пользователей, Александр, высказал мнение, что низкая скорость одного из автомобилей в левом ряду могла спровоцировать хаос на дороге, так как другие водители пытались маневрировать из-за неровностей. Другие комментаторы также подтверждают сложные условия на этом участке. Еще одна девушка отметила, что сама испытывала трудности с управлением в этом месте из-за скользкой дороги.