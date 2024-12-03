Под Новосибирском безработный получил срок за жестокое убийство соседки

Потерпевшая зашла к соседу в гости, в ходе распития спиртного вспыхнула ссора. Безработный схватил нож и нанес женщине 21 удар, та была еще жива. Затем убийца взял топор и добил жертву обухом и руками. Женщина скончалась на месте, а хозяин скинул труп в подпол дома и продолжил пить.