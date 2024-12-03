Под Новосибирском безработный получил срок за жестокое убийство соседки

Под Новосибирском 59-летний безработный убил соседку, которая зашла к нему в гости за спиртным. Конфликт произошел вечером 4 января 2024 года в поселке Дорогино Черепановского района.
Потерпевшая зашла к соседу в гости, в ходе распития спиртного вспыхнула ссора. Безработный схватил нож и нанес женщине 21 удар, та была еще жива. Затем убийца взял топор и добил жертву обухом и руками. Женщина скончалась на месте, а хозяин скинул труп в подпол дома и продолжил пить.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В октябре Черепановский районный суд назначил подсудимому 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
— Судебная коллегия Новосибирского областного суда отклонила жалобу адвоката о чрезмерно суровом наказании и оставила решение без изменения. Приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Анастасия Дортман, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.