В немецком Оберхаузене четверо подростков получили тюремные сроки от восьми с половиной до десяти лет за убийство двух украинских баскетболистов, совершенное в феврале этого года.
Как сообщает журнал Stern, обвиняемые, которым на момент преступления было от 14 до 16 лет, были осуждены за совместное двойное убийство. Отмечается, что подростки совершили преступление, якобы «в поисках стресса».
Инцидент произошел 10 февраля в Дюссельдорфе. Жертвами нападения стали 17-летние Владимир Ермаков и Артем Козаченко, выступавшие за местную молодежную баскетбольную команду ART Giants.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что действия Владимира Зеленского и его команды направлены на уничтожение молодого поколения Украины.