Испорченный отпуск: 40 туристов обманули в Туркестанской области

Один из последних случаев — история местного жителя, который за день до долгожданного отпуска в Дубае узнал, что его тур прекратился. Туристическое агентство отказалось вернуть деньги, оставив клиента в растерянности. Мужчина обратился за помощью в ДТЗПП по Туркестанской области, и специалисты добились возвращения полной суммы, потраченной на несостоявшийся отдых.