Трагический пожар во Владивостоке унес жизнь человека

Возгорание произошло около 3 часов ночи в трехквартирном доме на улице Пологая. На момент прибытия пожарных из-под крыши дома валил густой дым. В одной из квартир огнеборцы обнаружили тело погибшего, предварительно 66-летнего мужчины.