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Трагический пожар во Владивостоке унес жизнь человека

Возгорание произошло в трехквартирном доме.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке трагический пожар унес жизнь мужчины, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого МЧС.

Возгорание произошло около 3 часов ночи в трехквартирном доме на улице Пологая. На момент прибытия пожарных из-под крыши дома валил густой дым. В одной из квартир огнеборцы обнаружили тело погибшего, предварительно 66-летнего мужчины.

Пожар повредил квартиру на площади около 20 квадратных метров.

Причина возгорания пока не установлена, сейчас дознаватели МЧС России проводят проверку по факту происшествия.

Напомним, в поселке Николаевка Партизанского района произошел трагический пожар, в результате которого погибла 79-летняя женщина. Возгорание произошло вечером 18 ноября в частном жилом доме.

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