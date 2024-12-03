Трагический пожар во Владивостоке унес жизнь человека

Во Владивостоке трагический пожар унес жизнь мужчины, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого МЧС.
Возгорание произошло около 3 часов ночи в трехквартирном доме на улице Пологая. На момент прибытия пожарных из-под крыши дома валил густой дым. В одной из квартир огнеборцы обнаружили тело погибшего, предварительно 66-летнего мужчины.
Пожар повредил квартиру на площади около 20 квадратных метров.
Причина возгорания пока не установлена, сейчас дознаватели МЧС России проводят проверку по факту происшествия.
Напомним, в поселке Николаевка Партизанского района произошел трагический пожар, в результате которого погибла 79-летняя женщина. Возгорание произошло вечером 18 ноября в частном жилом доме.