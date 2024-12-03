16-летний подросток несколько раз ударил родственника ножом в Ершовском районе

— По предварительной информации, ночью с 30 ноября на 1 декабря 2024 16-летний подросток, находясь в доме на улице Степной в поселке Садовый, поссорился со своим 21-летним родственником. Во время конфликта школьник несколько раз ударил его ножом, — пишут журналисты телеканала.