16-летний подросток несколько раз ударил родственника ножом в Ершовском районе

Правоохранители завели уголовное дело на жителя Саратова, подозреваемого в убийстве родственника в Ершовском районе. Об этом сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на СКР по Саратовской области.
— По предварительной информации, ночью с 30 ноября на 1 декабря 2024 16-летний подросток, находясь в доме на улице Степной в поселке Садовый, поссорился со своим 21-летним родственником. Во время конфликта школьник несколько раз ударил его ножом, — пишут журналисты телеканала.
Потерпевший скончался от полученных ранений в больнице 1 декабря. Подозреваемого задержали полицейские. Сейчас собирают доказательства, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские из Иркутска задержали подозреваемую в обмане 25 человек. Женщина публиковала объявления о продаже текстиля и бытовой химии по акции в интернете, брала оплату, однако товар покупателям не отправляла.