Жители Усть-Кута остались без отопления из-за ДТП

Несколько домов в микрорайоне Речника остались без отопления из-за врезавшегося в теплотрассу грузового автомобиля. Авария произошла сегодня, 3 декабря, около 05:00 на улице Горького, 32. Без тепла остались жители домов на Речников, 27а и Горького, 24−34, пишет ИА IrkutskMedia.