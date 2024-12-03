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Жители Усть-Кута остались без отопления из-за ДТП

Грузовик врезался в теплотрассу.

Источник: AP 2024

Несколько домов в микрорайоне Речника остались без отопления из-за врезавшегося в теплотрассу грузового автомобиля. Авария произошла сегодня, 3 декабря, около 05:00 на улице Горького, 32. Без тепла остались жители домов на Речников, 27а и Горького, 24−34, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации города, аварийная бригада прибыла на место ДТП сразу же после сообщения об происшествии. Для недопущения разморозки системы отопления вода была слита. Работу обещают закончить в ближайшее время.

Виновник ДТП, покинувший место происшествия, разыскивается.