В Иркутске осудили главаря банды, организовавшей сеть притонов для оказания интим-услуг

37-летнего мужчину обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменяли организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), организацию занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). Помимо этого, подсудимый был причастен к похищению человека (ст. 126 УК РФ) и вымогательству (ст. 163 УК РФ).
Преступную деятельность мужчина вел с 2015 по 2019 годы. В общей сложности в преступное сообщество он вовлек около двух десятков человек.
Соучастники организовали и содержали притоны по оказанию интим-услуг на территории Иркутска. В сферу досуга вовлекали молодых девушек и женщин путем размещения объявлений о высокооплачиваемой работе. С целью установления монополии и покровительства вымогали денежные средства у конкурентов по преступному бизнесу, — уточнили в прокуратуре Иркутской области.
Не гнушались члены банды и похищением. Одну из девушек, которая не желала больше с ними сотрудничать, они избили и принудили вернуться в фирму, похитив из дома.
Силовики прикрыли сеть притонов в 2019 году, однако тогда главарю банды удалось скрыться. Его объявили в международный розыск. Вскоре его нашли за границей и по требованию Генпрокуратуры РФ мужчину экстрадировали в Россию.
С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного по совокупности преступлений к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Двум подельникам осужденного ранее уже вынесли приговоры. Мужчинам, возглавлявшим фирмы по оказанию интим-услуг, дали 5,5 и 7 лет лишения свободы. Остальных участников банды еще судят — их уголовные дела выделены в отдельное производство и также находятся на рассмотрении в Иркутском областном суде.