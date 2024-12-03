В Красноярске поймали очередного наркокурьера

Полицейские задержали злоумышленника, когда он выходил из подъезда своего дома.
Установлено, что мужчина является наркокурьером в одном из интернет-магазинов по продаже «синтетики».
«В ходе досмотра у него в кармане был обнаружен свёрток с наркотиком массой около 2,5 граммов, а по месту жительства изъяты еще более 250 расфасованных свертков разного размера, электронные весы, упаковочные пакеты. Экспертиза установила, что вещество является сильным синтетическим наркотиком общей массой более 400 граммов», — рассказали в МУ МВД.
На время расследования уголовного дела мужчина заключен под стражу. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.