Свергнутый король проституток и его интим-империя: что стало с одной из крупнейших банд сутенеров в стране

Но будет ли сделка честной, в итоге зависело только от сутенера. За такими «мелочами» главарь банды не следил, ведь судьбы проституток его мало волновали. Лично Скирский выезжал лишь на встречи с криминальными авторитетами. Также он придумал, как дополнительно заработать на саунах, отелях и других заведениях, куда часто заказывали девочек. С каждого тот собирал ежемесячную «дань» — по 50−70 тысяч рублей. Если владелец отказывался, то его ждали убытки. Абсолютно всем девушкам легкого поведения было строго запрещено принимать вызовы по внесенным в «черный список» адресам.