Свергнутый король проституток и его интим-империя: что стало с одной из крупнейших банд сутенеров в стране

Спустя почти шесть лет расследования и судебных разбирательств в Иркутске ставят точку в деле банды сутенеров — одной из крупнейших в истории современной криминальной России.
Часть подельников пошла на сделку со следствием и уже вышла на свободу, остальные готовятся заслушать приговор. Но пристальное внимание приковано к тому, кто стоял у истоков преступного сообщества. Король сибирских проституток, более известный по кличке Кос, наконец-то получил заслуженное наказание.
Корреспондент КП-Иркутск побывала в зале суда и узнала подробности создания интим-империи, рухнувшей благодаря работе полицейских и следователей СК.
ОТКУДА ПОЯВИЛСЯ ГЛАВАРЬ БАНДЫ СУТЕНЕРОВ.
Сергей Скирский* впервые попал за решетку еще подростком, в 2005 году. Вместе со сверстниками он нападал на таксистов и грабил. Тогда шайка «прославилась» как банда удавщиков, а за Скирским из-за его косоглазия закрепилось прозвище Кос. Выйдя условно-досрочно из колонии, тот не знал, куда податься. За помощью обратился к местным криминальным авторитетам, которые позволили ему следить за фирмами по продаже услуг жриц любви.
— Проституция среди преступников считается грязной работой, — рассказал следователь по особо важным делам СУ СКР по Иркутской области Владимир Дыленов. Он руководил группой, поймавшей главного сутенера Иркутска. — Обычно связанные с этим бизнесом личности не пользуются уважением, но Косу было все равно. Главной его целью было заработать.
Изучив систему изнутри, Скирский решил стать независимым. Его прежние «начальники» отходят от дел, и постепенно крышевать бордели в городе стало некому. Тогда-то бывший сиделец и решил прибрать все к рукам.
— В 2015 году Кос организовывает преступное сообщество, куда вошли его родственники, друзья и те, с кем он ранее отбывал наказание, — говорит Владимир Дыленов. — Каждому была отведена четкая роль и обязанности. Наиболее приближенные люди руководили четырьмя крупнейшими фирмами по оказанию интимных услуг. Также существовал силовой блок. В него входили мужчины, которые следили за тем, что все соблюдают установленные правила и тарифы и занимались запугиванием сутенеров и проституток, которые не хотели платить Косу за покровительство. Таким образом Скирский стал монополистом.
ЦЕНА СВОБОДЫ — 150 ТЫСЯЧ ИЛИ ДРУГАЯ ДЕВУШКА.
Самое страшное то, что многих девушек заставляли работать против воли. Новых кандидаток заманивали у всех на виду — через объявления в соцсетях. Красавиц приглашали на «собеседование», где обещали золотые горы. Мол, понадобится лишь сопровождать состоятельных мужчин на деловых встречах и светских вечерах. Никакого интима! Правда вскрывалась, когда доверчивая жертва оказывалась с «работодателями» наедине. Бугаи отбирали паспорта и описывали реальный план событий. При сопротивлении жестоко избивали и обещали опозорить перед родственниками, друзьями и… учителями! Преступники не чурались привлекать в проституцию даже несовершеннолетних школьниц. Одну из пострадавших при попытке сбежать похитили из собственного дома и вернули в притон.
— Среди секс-работниц ходила информация, которую запустил Кос: чтобы выйти из бизнеса девушка должна выплатить 100−150 тысяч рублей, либо привести вместо себя другую.
Но будет ли сделка честной, в итоге зависело только от сутенера. За такими «мелочами» главарь банды не следил, ведь судьбы проституток его мало волновали. Лично Скирский выезжал лишь на встречи с криминальными авторитетами. Также он придумал, как дополнительно заработать на саунах, отелях и других заведениях, куда часто заказывали девочек. С каждого тот собирал ежемесячную «дань» — по 50−70 тысяч рублей. Если владелец отказывался, то его ждали убытки. Абсолютно всем девушкам легкого поведения было строго запрещено принимать вызовы по внесенным в «черный список» адресам.
Всего через интим-империю за несколько лет прошло около 1500 ночных бабочек. Но лишь одна из них отважилась обратиться в полицию. Именно ее заявление стало основанием для возбуждения дела в 2019 году. На тот момент оперативники уже пристально следили за Косом.
БОЛЬШЕ 100 ТОМОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.
Главный сутенер Иркутска сбежал из страны незадолго до этих событий. О скором задержании его предупредили двое полицейских, которых вскоре самих посадили в тюрьму. За оперативный побег Кос получил приставку «неуловимый», но временно. Вскоре его вернули на малую родину — в наручниках.
— Подозреваемого объявили в международный розыск, поэтому тот постоянно менял страны пребывания: Таиланд, Вьетнам, Турция, Грузия. Арест произошел в Батуми, после чего в 2021 году Скирского этапировали в Россию. К слову, денег на его счетах не было, как и зарегистрированного на его имя имущества. На протяжении всего следствия он так и не признал свою вину, выдавая себя за рядового члена преступного сообщества, а не его организатора.
Ключевыми оказались показания свидетелей, их насчитывается более 250 (!). Не помогла преступнику даже взятка в 10 миллионов рублей, которую он предлагал правоохранителям за то, чтобы о нем все «забыли». Всего было задержано 22 участника банды. А материалы дела составили 105 (!) томов.
ОФИЦИАЛЬНО.
3 декабря 2024 года Иркутский областной суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией», ч. 2 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», п.п. «г», п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», пп. «б», «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ «организация занятия проституцией».
Подсудимый в зале суда. Анастасия КУРЕНОВА.
— С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 13,6 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год и 10 месяцев, — рассказали в прокуратуре Иркутской области.
Напомним, ранее к 5,5 и 7 годам лишения свободы были приговорены два подельника, возглавлявшие фирмы по оказанию интим-услуг в Иркутске. Уголовное дело в отношении остальных участников преступлений выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в областном суде.