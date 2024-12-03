Несколько домов остались без отопления из-за ДТП в Усть-Куте

В нескольких домах в микрорайоне Речники Усть-Кута пропало отопление. Виной всему стало дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, аварийные службы работают на восстановлении.
— 3 декабря около пяти часов утра грузовой автомобиль врезался в теплотрассу по улице Горького, 32. В результате ДТП повреждена теплотрасса, без отопления в настоящее время находятся несколько домов: Речников, 27 а, Горького, 24−34, — уточнили в администрации.
Аварийная бригада прибыла на место сразу же после сообщения о происшествии. Жителей попросили использовать электрообогреватели, пока идут восстановительные работы. Отопление обещают вернуть в ближайшее время. Кстати, виновник ДТП скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стихийные снежные горки у дорог засыпают в Братске.