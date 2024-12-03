Несколько домов остались без отопления из-за ДТП в Усть-Куте

— 3 декабря около пяти часов утра грузовой автомобиль врезался в теплотрассу по улице Горького, 32. В результате ДТП повреждена теплотрасса, без отопления в настоящее время находятся несколько домов: Речников, 27 а, Горького, 24−34, — уточнили в администрации.