Суд продлил арест на поместье и автомобили экс-замминистра обороны Тимура Иванова

По словам собеседника агентства, список арестованного имущества включает мотоциклы MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 и «Триумф» Thunderbird storm ABS. Кроме того, в перечне арестованных объектов — автомобили «Кадиллак Эскалейд», «Бентли Континенталь GT», «Шевроле Субурбан», Mercedes-Benz G63 AMG и другие.
В начале октября Тимур Иванов стал фигурантов еще одного дела, в котором два эпизода. Первый из них связан с растратой 3,2 млрд руб. из средств банка «Интеркоммерц», второй — с растратой 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы.
Антон Филатов, бывший глава ООО «Оборонлогистика», которое курировал Тимур Иванов, проходит по делу о хищении средств у банка «Интеркоммерц». По версии следствия, в 2015 году ООО «Оборонлогистика» закупило два парома за €12,5 млн через офшорную компанию «Туринвест сервисиз лимитед». Эта же компания была использована для вывода в январе 2016 года средств из банка «Интеркоммерц» путем оформления фиктивных договоров купли-продажи принадлежащей кредитному учреждению валюты, утверждают следователи.
Основное дело в отношении Тимура Иванова связано с реставрацией и стройкой принадлежащей ему недвижимости. По версии следствия, компании «Олимпситистрой» и «Оборонспецстрой» в обмен на выгодные заказы от Минобороны безвозмездно выполняли работы на объектах недвижимости Тимура Иванова.