Суд продлил арест на поместье и автомобили экс-замминистра обороны Тимура Иванова

В начале октября Тимур Иванов стал фигурантов еще одного дела, в котором два эпизода. Первый из них связан с растратой 3,2 млрд руб. из средств банка «Интеркоммерц», второй — с растратой 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы.