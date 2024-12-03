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Между городами Биробиджан и Облучье из-за гололеда закрыли автобусное сообщение

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Движение пассажирского транспорта между городами Биробиджан и Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) временно прекращено из-за погодных условий. Об этом сообщается на сайте территориального управления МЧС.

Источник: Агентство «Москва»

«В связи с недостатками в состоянии автомобильных дорог, улиц, возникновением неблагоприятных погодно-климатических условий, связанных с выпадением осадков и образованием зимней скользкости, в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств с 12:30 (05:30 мск) 3 декабря 2024 [года] до особого распоряжения закрыто движение для автобусов, осуществляющих перевозки по направлению: город Биробиджан — город Облучье; город Облучье — город Биробиджан», — говорится в сообщении.

В Биробиджане ясная погода, температура воздуха — минус 18 градусов. На прошлой неделе в ЕАО выпало 2,5 месячных нормы осадков за два дня. 26 и 27 ноября в регионе действовало штормовое предупреждение.