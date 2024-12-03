Между городами Биробиджан и Облучье из-за гололеда закрыли автобусное сообщение

«В связи с недостатками в состоянии автомобильных дорог, улиц, возникновением неблагоприятных погодно-климатических условий, связанных с выпадением осадков и образованием зимней скользкости, в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств с 12:30 (05:30 мск) 3 декабря 2024 [года] до особого распоряжения закрыто движение для автобусов, осуществляющих перевозки по направлению: город Биробиджан — город Облучье; город Облучье — город Биробиджан», — говорится в сообщении.