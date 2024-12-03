Сторож погиб на пожаре в Иркутске из-за короткого замыкания электропроводки

Сторож погиб на пожаре в Иркутске. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, 2 декабря 2024 на улице Братской пламя охватило сторожку (прим. ред. — небольшой домик, помещение для охранника).
— Огонь на четырех квадратах потушили шесть специалистов и две единицы техники. Спустя время спасатели нашли погибшего мужчину. Возраст и личность на данный момент неизвестны, полицейские уточняют информацию, — рассказали в ведомстве.
Пламя охватило сторожку.
В это время причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. МЧС напоминает, что необходимо использовать лишь исправное электрооборудование и установить пожарный извещатель.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бытовой вагончик горел на сквере имени Кирова в Иркутске. На место выезжали семь специалистов и две единицы техники. Пожар охватил 10 квадратных метров, его в кротчайшие сроки потушили.