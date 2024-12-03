Порт-Сент-Луси
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В гибели четырех детей под Красноярском обвинили отца семейства

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Отцу четырех погибших в Назаровском районе Красноярского края детей предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — рассказали в СК.

Уточняется, что мужчина признал вину в ходе допроса, он не задержан. «В вечернее время 20 сентября 2024 года глава семьи обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. При распылении мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения и влажной уборке поверхностей после обработки, после чего допустил детей в помещение и к приему пищи в доме. С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм детей», — пояснили в СК.

СК