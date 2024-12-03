В гибели четырех детей под Красноярском обвинили отца семейства

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — рассказали в СК.
Уточняется, что мужчина признал вину в ходе допроса, он не задержан. «В вечернее время 20 сентября 2024 года глава семьи обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. При распылении мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения и влажной уборке поверхностей после обработки, после чего допустил детей в помещение и к приему пищи в доме. С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм детей», — пояснили в СК.