«Взрывоопасную находку обнаружили рабочие предприятия на севере Волгограда. Пиротехники Донского спасательного центра идентифицировали снаряд — 250-килограммовая авиационная фугасная бомба времен Великой Отечественной войны. Ее вывезли на полигон и подорвали», — говорится в сообщении.
В Волгограде обезвредили авиабомбу времен ВОВ
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на севере Волгограда, сообщается в Telegram-канале ведомства.