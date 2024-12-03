В Волгограде обезвредили авиабомбу времен ВОВ

«Взрывоопасную находку обнаружили рабочие предприятия на севере Волгограда. ‍Пиротехники Донского спасательного центра идентифицировали снаряд — 250-килограммовая авиационная фугасная бомба времен Великой Отечественной войны. Ее вывезли на полигон и подорвали», — говорится в сообщении.