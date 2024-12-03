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В Волгограде обезвредили авиабомбу времен ВОВ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на севере Волгограда, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Взрывоопасную находку обнаружили рабочие предприятия на севере Волгограда. ‍Пиротехники Донского спасательного центра идентифицировали снаряд — 250-килограммовая авиационная фугасная бомба времен Великой Отечественной войны. Ее вывезли на полигон и подорвали», — говорится в сообщении.

МЧС