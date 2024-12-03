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Пограничники задержали двоих белорусов с беспилотником на границе с Литвой

ГПК сказал о задержании двоих мужчин с дроном на границе Беларуси с Литвой.

Источник: Комсомольская правда

Пограничники задержали двоих белорусов с беспилотником на границе с Литвой. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

«В приграничье с Литвой задержаны двое нарушителей с беспилотником», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером 29 ноября 2024 года сморгонскими пограничниками по полученной оперативной информации были задержаны двое граждан Беларуси в Островецком районе. В ведомстве отметили, что в момент осмотра места задержания удалось найти автомобиль ВАЗ, беспилотник мультироторного типа.

Кроме того, были обнаружены 14 аккумуляторных батарей, пульт управления, ноутбук с программным обеспечением. В Пограничном комитете уточнили, что все указанные предметы были изъяты для дальнейшего разбирательства. Сказано, что в отношении задержанных белорусов был начат административный процесс за нарушение пограничного режима.

Тем временем гомельский облсуд приговорил агента СБУ с позывным Мангуста к 10 годам колонии усиленного режима, двое его подельников получили 10 и 9 лет лишения свободы.

Ранее премьер-министр Роман Головченко сказал, почему 3 января 2025 не сделали выходным днем в Беларуси.