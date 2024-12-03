Пограничники задержали двоих белорусов с беспилотником на границе с Литвой

Кроме того, были обнаружены 14 аккумуляторных батарей, пульт управления, ноутбук с программным обеспечением. В Пограничном комитете уточнили, что все указанные предметы были изъяты для дальнейшего разбирательства. Сказано, что в отношении задержанных белорусов был начат административный процесс за нарушение пограничного режима.