Пограничники задержали двоих белорусов с беспилотником на границе с Литвой. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
«В приграничье с Литвой задержаны двое нарушителей с беспилотником», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вечером 29 ноября 2024 года сморгонскими пограничниками по полученной оперативной информации были задержаны двое граждан Беларуси в Островецком районе. В ведомстве отметили, что в момент осмотра места задержания удалось найти автомобиль ВАЗ, беспилотник мультироторного типа.
Кроме того, были обнаружены 14 аккумуляторных батарей, пульт управления, ноутбук с программным обеспечением. В Пограничном комитете уточнили, что все указанные предметы были изъяты для дальнейшего разбирательства. Сказано, что в отношении задержанных белорусов был начат административный процесс за нарушение пограничного режима.
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