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Двое мужчин насмерть отравились окисью углерода в Александрово-Гайском районе

Следователи осмотрели место происшествия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Правоохранители начали проверку по факту смерти двух мужчин в Александрово-Гайском районе. Об этом сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на Следственный комитет Саратовской области.

— По данным ведомства, 2 декабря 2024 в частном доме в селе Александров Гай обнаружили тела двух мужчин: 62 и 67 лет. Предварительно, их смерть наступила в результате отравления окисью углерода, — пишут журналисты телеканала.

Следователи осмотрели место происшествия и газовое оборудование, сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сторож погиб на пожаре в Иркутске из-за короткого замыкания электропроводки. Возраст и личность погибшего выясняют полицейские.