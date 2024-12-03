Двое мужчин насмерть отравились окисью углерода в Александрово-Гайском районе

Правоохранители начали проверку по факту смерти двух мужчин в Александрово-Гайском районе. Об этом сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на Следственный комитет Саратовской области.
— По данным ведомства, 2 декабря 2024 в частном доме в селе Александров Гай обнаружили тела двух мужчин: 62 и 67 лет. Предварительно, их смерть наступила в результате отравления окисью углерода, — пишут журналисты телеканала.
Следователи осмотрели место происшествия и газовое оборудование, сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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