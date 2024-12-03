Силовики проверят самарскую газовую компанию после взрыва в жилом доме

В Самарской области планируют провести проверку газовой компании. Поводом для этого стали жалобы жителей на работу газовиков из-за цен и качества услуг, а также взрыв газа в жилом доме, который произошел в Сызрани 23 ноября. Проверку анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания регионального правительства 2 декабря.
Глава региона отметил, что, хотя ЧП в Сызрани обошлось без серьезных последствий, проверка необходима. По его мнение, услуги оказывались халатно, а это недопустимо.
Также недовольство властей вызывает программа социальной газификации, которая была сорвана. Вячеслав Федорищев поручил ответственным лицам из числа регионального правительства вместе с силовиками навести порядок в этой сфере. По мнению главы региона, это позволит найти ресурсы, чтобы выполнять многие социальные задачи.