Крупное хищение при ремонте теплосетей выявило АФМ в Шымкенте

В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, а именно две квартиры в г. Шымкент и Астана с парковочным местом, три частных дома в г. Шымкент, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 млн тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест.