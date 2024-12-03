Сумма исков Минобороны к Военно-строительной компании превысила 19,2 млрд рублей

В ноябре министерство направило в суд 51 иск на 5,430 млрд руб. До этого ведомством были поданы иски на 13,8 млрд руб. Минобороны требует выплаты неустойки по госконтрактам, а также взыскания задолженности. В прошлом году сумма исков достигала 441,3 млн руб.
В июле экс-главу ВСК Андрея Белкова отправили под арест по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на поставку томографа. Оборудование закупили в рамках работ по реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве. Фигурант вину не признает.