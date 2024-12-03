Порт-Сент-Луси
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сумма исков Минобороны к Военно-строительной компании превысила 19,2 млрд рублей

За 11 месяцев этого года общая сумма исков Минобороны к Военно-строительной компании (ВСК) превысила 19,2 млрд руб. Это в 45 раз больше, чем за весь 2023 год, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исков.

Источник: РИА "Новости"

В ноябре министерство направило в суд 51 иск на 5,430 млрд руб. До этого ведомством были поданы иски на 13,8 млрд руб. Минобороны требует выплаты неустойки по госконтрактам, а также взыскания задолженности. В прошлом году сумма исков достигала 441,3 млн руб.

В июле экс-главу ВСК Андрея Белкова отправили под арест по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на поставку томографа. Оборудование закупили в рамках работ по реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве. Фигурант вину не признает.