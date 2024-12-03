Поддельный блог главы Белокалитвинского района появился в Сети

«В мессенджере Telegram создан фейковый аккаунт от моего имени», — написала руководитель на своей настоящей страничке.
По ее словам, такая мошенническая схема сейчас очень популярна: якобы от имени официальных лиц или ваших родственников, друзей, знакомых поступают различные призывы сделать что-то, перевести куда-то деньги.
Глава администрации попросила жителей Белокалитвинского района проверять информацию и сохранять бдительность.
В Telegram регулярно возникают поддельные блоги руководителей донских муниципалитетов.