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Поддельный блог главы Белокалитвинского района появился в Сети

Ростовская область, 3 декабря 2024. DON24.RU. Мошенники создали фальшивый телеграм-канал главы администрации Белокалитвинского района Ольги Мельниковой. Об этом она сама написала в соцсетях.

«В мессенджере Telegram создан фейковый аккаунт от моего имени», — написала руководитель на своей настоящей страничке.

По ее словам, такая мошенническая схема сейчас очень популярна: якобы от имени официальных лиц или ваших родственников, друзей, знакомых поступают различные призывы сделать что-то, перевести куда-то деньги.

Глава администрации попросила жителей Белокалитвинского района проверять информацию и сохранять бдительность.

В Telegram регулярно возникают поддельные блоги руководителей донских муниципалитетов.