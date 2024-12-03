Бесследно пропавший в мае мужчина найден погибшим в Пермском крае

Речь идёт о 71-летнем жителе Краснокамска, который пропал в мае 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в последний раз мужчину видели 21 мая на улице Циолковского. Поисковые отряды сообщали, что он вышел из дома и исчез. Уточнялось, что прикамье может нуждаться в медицинской помощи. На протяжении полугода местонахождение пропавшего пенсионера оставалось неизвестным.