Маршрутка врезалась в электромобиль Tesla на улице Матусевича в Минске

Маршрутка врезалась в электромобиль Tesla на Матусевича в Минске. Подробности ДТП озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 2 декабря, в понедельник, примерно в 20.20 неподалеку от дома № 90, расположенного по улице Матусевича, случилось столкновение автомобиля Tesla с маршруткой Mercedes. В результате случившегося маршрутное такси выехало за пределы дороги, после чего врезалась в дорожное ограждение и светофор. В ГАИ отметили, что 34-летняя пассажирка маршрутки была доставлена в больницу для обследования.
ДТП с участием маршрутки и легкового авто случилось на улице Матусевича в Минске. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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