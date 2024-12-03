Маршрутка врезалась в электромобиль Tesla на улице Матусевича в Минске

Согласно предварительным данным, 2 декабря, в понедельник, примерно в 20.20 неподалеку от дома № 90, расположенного по улице Матусевича, случилось столкновение автомобиля Tesla с маршруткой Mercedes. В результате случившегося маршрутное такси выехало за пределы дороги, после чего врезалась в дорожное ограждение и светофор. В ГАИ отметили, что 34-летняя пассажирка маршрутки была доставлена в больницу для обследования.