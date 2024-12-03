Число погибших постояльцев соццентра на Алтае увеличилось до семи

Как уточнили в министерстве, всего в стационарах находятся 24 человека, из которых в больнице № 5 Барнаула «продолжают лечение три тяжелых пациента», 10 человек находятся в состоянии средней степени тяжести и еще 10 — в состоянии легкой степени тяжести. Еще один пострадавший, находящийся в больнице № 1 города Рубцовска, — в состоянии легкой степени тяжести. Он получает медицинскую помощь в полном объеме, добавил собеседник издания.