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Число погибших постояльцев соццентра на Алтае увеличилось до семи

Число погибших постояльцев частного социального центра Рубикон в Алтайском крае выросло до семи. Об этом 3 декабря Известиям сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Источник: РИА "Новости"

«Один пациент в ночь на 3 декабря скончался», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, всего в стационарах находятся 24 человека, из которых в больнице № 5 Барнаула «продолжают лечение три тяжелых пациента», 10 человек находятся в состоянии средней степени тяжести и еще 10 — в состоянии легкой степени тяжести. Еще один пострадавший, находящийся в больнице № 1 города Рубцовска, — в состоянии легкой степени тяжести. Он получает медицинскую помощь в полном объеме, добавил собеседник издания.

О происшествии стало известно 28 ноября. Отмечалось, что у погибших и пострадавших зафиксировали признаки отравления. Позднее появилась информация, что случившееся было связано с острой кишечной инфекцией. Пациентам поставили диагноз «острый инфекционный гастроэнтероколит».

Глава социального центра был арестован на два месяца. Мужчине предъявлены обвинения в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Его жена сообщила, что инфекцию мог занести один из постояльцев, добавив, что муж во время произошедшего был в командировке.