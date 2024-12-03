Под Полоцком водитель автобуса насмерть сбил женщину на проезжей части

Согласно предварительной информации, 25-летний водитель, находившийся за рулем автобуса МАЗ, сбил 59-летнюю женщину, которая шла в полосе движения транспортного средства по проезжей части. В ГАИ отметили, что в результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.