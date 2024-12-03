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Под Полоцком водитель автобуса насмерть сбил женщину на проезжей части

В Полоцком районе 59-летняя женщина погибла под колесами автобуса.

Источник: Комсомольская правда

Под Полоцком водитель автобуса насмерть сбил женщину на проезжей части. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Витебской области.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось 2 декабря примерно в 18.10 неподалеку от дома № 11, расположенного по улице Центральной в деревне Экимань Полоцкого района.

Согласно предварительной информации, 25-летний водитель, находившийся за рулем автобуса МАЗ, сбил 59-летнюю женщину, которая шла в полосе движения транспортного средства по проезжей части. В ГАИ отметили, что в результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее маршрутка врезалась в электромобиль Tesla на улице Матусевича в Минске.

Кроме того, потерявший сознание таксист на Volkswagen устроил аварию с четырьмя авто на проспекте Независимости в Минске.

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