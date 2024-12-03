Более 10 человек пострадали при взрыве в жилом доме Азербайджана

«На горячую линию МЧС “112” поступила информация о взрыве в квартире на территории 13-го микрорайона города Сумгаит. Сразу же на место происшествия были направлены силы Государственной службы по защите от пожаров и спасательные службы особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы Сумгаитского регионального центра. В результате происшествия один человек оказался под завалами, а 13 человек были госпитализированы», — говорится в сообщении.