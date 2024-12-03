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Более 10 человек пострадали при взрыве в жилом доме Азербайджана

БАКУ, 3 дек — РИА Новости. В жилом доме в азербайджанском городе Сумгаит в 35 км от Баку произошел взрыв в результате утечки газа, госпитализированы 13 человек, один человек оказался под завалами, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

Источник: © РИА Новости

«На горячую линию МЧС “112” поступила информация о взрыве в квартире на территории 13-го микрорайона города Сумгаит. Сразу же на место происшествия были направлены силы Государственной службы по защите от пожаров и спасательные службы особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы Сумгаитского регионального центра. В результате происшествия один человек оказался под завалами, а 13 человек были госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, погибших в результате происшествия нет. Территория взята под контроль, и полицейские продолжают эвакуацию жителей.

МЧС