Жильцам сгоревшего дома 1917 года в Башкирии год не дают новые квартиры

По данным СКР, здание 1917 года постройки признали непригодным для проживания еще в 2017 году. В январе дом полностью уничтожил огонь во время пожара. В результате обратившийся в ведомство мужчина с супругой, дочерью и несовершеннолетним сыном вынужден снимать квартиру. Для него это финансово затруднительно.