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Жильцам сгоревшего дома 1917 года в Башкирии год не дают новые квартиры

Они пожаловались главе Следкома России Александру Бастрыкину.

Источник: РИА "Новости"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему, почему жильцам сгоревшего в январе этого года дома в Белебее до сих пор не дали новые благоустроенные квартиры. Они пожаловались ему на это в социальных сетях.

По данным СКР, здание 1917 года постройки признали непригодным для проживания еще в 2017 году. В январе дом полностью уничтожил огонь во время пожара. В результате обратившийся в ведомство мужчина с супругой, дочерью и несовершеннолетним сыном вынужден снимать квартиру. Для него это финансово затруднительно.

В региональном Следкоме возбудили уголовное дело.

«Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по РБ Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — прокомментировали в ведомстве.

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