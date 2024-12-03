Жильцам сгоревшего дома 1917 года в Башкирии год не дают новые квартиры

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему, почему жильцам сгоревшего в январе этого года дома в Белебее до сих пор не дали новые благоустроенные квартиры. Они пожаловались ему на это в социальных сетях.
По данным СКР, здание 1917 года постройки признали непригодным для проживания еще в 2017 году. В январе дом полностью уничтожил огонь во время пожара. В результате обратившийся в ведомство мужчина с супругой, дочерью и несовершеннолетним сыном вынужден снимать квартиру. Для него это финансово затруднительно.
В региональном Следкоме возбудили уголовное дело.
«Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по РБ Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — прокомментировали в ведомстве.