Звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой понадобилась экстренная помощь врачей

76-летняя актриса обратилась к медикам: пожаловалась, что участились боли в сердце и ощущалось учащённое сердцебиение в течение нескольких дней. Причём отдавали боли в руку. В ходе обследования медики зафиксировали быстрое неритмичное сокращение сердца — фибрилляцию предсердий. Как правило, это грозит формированием тромбов в камерах органа, а в дальнейшем — возникновением инсульта.