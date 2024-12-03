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Звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой понадобилась экстренная помощь врачей

Звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой понадобилась экстренная помощь врачей из-за болей в сердце. По данным SHOT, у артистки ухудшилось состояние на фоне сахарного диабета, есть угроза инсульта.

Источник: РИА "Новости"

76-летняя актриса обратилась к медикам: пожаловалась, что участились боли в сердце и ощущалось учащённое сердцебиение в течение нескольких дней. Причём отдавали боли в руку. В ходе обследования медики зафиксировали быстрое неритмичное сокращение сердца — фибрилляцию предсердий. Как правило, это грозит формированием тромбов в камерах органа, а в дальнейшем — возникновением инсульта.

После лечения в стационаре актрисе выписали лекарства и дали рекомендации, чтобы улучшить состояние.

Несмотря на проблемы с сердцем, Анна Фроловцева поддерживает творческую деятельность: в конце февраля запланирован спектакль «Оркестр» в Центральном доме актёра с её участием.

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