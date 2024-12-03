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23-летний водитель в Казани насмерть сбил семилетнего ребёнка

Мальчик пробегал дорогу на красный свет.

В Казани проверяются обстоятельства смертельной аварии. ДТП произошло на улице Чуйкова.

По предварительным данным, семилетний мальчик решил пересечь дорогу на запрещающий сигнал светофора. При попытке перебежать проезжую часть он был сбит автомобилем каршеринга. Машиной управлял 23-летний молодой человек, который не смог вовремя остановить транспорт.

Пешеход с травмами был доставлен в больницу. Врачи на протяжении двух часов пытались спасти несовершеннолетнего, однако тот скончался.

По факту ДТП ведётся проверка.