23-летний водитель в Казани насмерть сбил семилетнего ребёнка

По предварительным данным, семилетний мальчик решил пересечь дорогу на запрещающий сигнал светофора. При попытке перебежать проезжую часть он был сбит автомобилем каршеринга. Машиной управлял 23-летний молодой человек, который не смог вовремя остановить транспорт.