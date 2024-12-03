Водитель BMW погиб после столкновения с трактором-лесовозом в Ивьевском районе. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Сообщается, что 2 декабря около 19.00 на автодороге М-6 «Минск-Гродно» в Ивьевском районе случилось дорожно-транспортное происшествии. Удалось установить, что 51-летний водитель, находясь за рулем машины BMW, ехал по правой полосе в сторону Гродно.
В сообщении говорится, что неподалеку от деревни Крупли водитель врезался в трактор-лесовоз. После случившегося транспортное средство перевернулось. В ведомстве рассказали, что в результате ДТП водитель автомобиля скончался в больницу. Также сказано, что 26-летнему водителю трактора оказывается вся необходимая медпомощь.
В Ивьевском районе водитель BMW врезался в трактор и погиб. Фото: телеграм-канал УВД Гродненского облисполкома.
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