Водитель BMW погиб после столкновения с трактором-лесовозом в Ивьевском районе

В сообщении говорится, что неподалеку от деревни Крупли водитель врезался в трактор-лесовоз. После случившегося транспортное средство перевернулось. В ведомстве рассказали, что в результате ДТП водитель автомобиля скончался в больницу. Также сказано, что 26-летнему водителю трактора оказывается вся необходимая медпомощь.